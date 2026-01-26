Yalova'da TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum'un liderliğinde TOKİ; güvenli, sağlam ve modern yapıları vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bakan Kurum, Yalova'da gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

'DAR GELİRLİ AİLELERE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI'

Kurum'un paylaşımı, vatandaşların memnuniyetini gözler önüne serdi.

Proje kapsamında inşa edilen güvenli ve uygun fiyatlı konutlar, dar gelirli ailelere ev sahibi olma fırsatı sunarak büyük sevinç yarattı.

Yalova'nın yeşil doğası içinde yer alan modern konut siteleri objektiflere yansıdı.

"TOKİ'LER HEP GÜVENLİ"

Geniş yeşil alanlar ve sosyal donatılarla donatılmış site, depreme dayanıklı yapısıyla dikkat çekti.

Semra Özkan adlı vatandaş, memnuniyetini "Deprem ülkesindeyiz, deprem bölgesindeyiz. 99 depremini de yaşadık. Ama TOKİ’ler hep güvenli." sözleriyle ifade ediyor.

"DAR GELİRLİ İNSANLARA İLAÇ GİBİ GELDİ"

Diğer hak sahibi Resul Şahin ise, şöyle konuştu:

Umudum yoktu. Kura çekimleri oldu. Bir baktım sağdan soldan millet çağırıyor beni: Resul sana ev çıktı. ‘Şaka yapma benimle’ dedim. “Yok yok, gerçekten ismin çıktı” dedi. Geldim, baktım, gerçekten çıkmış. Yani sevinçten uçacak gibi olduk. Geldiğimiz eve nazaran burası saray geldi bize. Dar gelirli insanlara gerçekten bir ilaç gibi geldi bu.

"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLDUK"

Diğer bir konut sahibi Ferit Arslanhan ise "Depremlerde ufak tefek sallandık ama bina Allah razı olsun devletten, sağlam yapmış." sözlerini kullandı.

Eşi Zeynep Arslanhan, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

"Biz de izledik canlı yayını. İsmimi görünce çok sevindim. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Çok mutluyum yaşam alanımda. İyi ki de başvurmuşum diyorum. Kira öder gibi ev sahibi olduk. Bundan çok mutluyuz. Hatta kiraların da altında kaldı."

TOKİ yetkilileri, benzer projelerin ülke genelinde devam ettiğini belirterek, dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını hedeflediklerini vurguladı.