Yaralar sarılıyor! İskenderun'da 1500 kişilik konteynerde sosyal alanlar bulunuyor Depremin vurduğu bölgede geçici barınma alanlarına ilişkin çalışmalar sürüyor. Yaşamın başladığı konteynerde, depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen deprem, binlerce binayı enkaza çevirdi.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette, can kaybında bilanço 48 binin üzerinde olarak açıklandı.

Devletin tüm kurumları depremin ilk anından itibaren çalışmalara devam ederken, depremzedelerin de yaraları sarılmaya başlandı.

Sahada büyük bir mücadele verilirken hasar tespit çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Çadır ve konteyner kentlerin kurulumu için de çalışmalar hızlandırıldı.

Bin 500 kişilik konteyner kentin ilk etabı tamamlandı

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. İskenderun ilçesinde depremzedelere yönelik hizmetler devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında evleri hasar gören afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı.

Bin 500 kişilik yaşam alanında afetzedelerin ihtiyaçlarına göre sosyal alanlarla hizmet veriliyor.

Sosyal donatılarla hazırlandı

Konteyner evler ve sosyal birimlerin bir arada olduğu 30 bin 840 metrekarelik yaşam alanında mutfak, çamaşırhane ve banyonun yanı sıra çocuk ve kadın merkezi, revir, çocuk parkı bulunuyor.

Çocuk ve kadın merkezinde, yaşanan felaketin izlerini azaltmak amacıyla eğitici ve sosyal faaliyetler düzenlenerek depremzedelerin moral ve motivasyonlarının artırılması, depremlerden etkilenen kadınların ekonomik bakımdan güçlenmeleri için eğitim yoluyla projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler için derslik, kütüphane, spor sahası, lokal, güvenlik, soğuk depolama alanı gibi bölümlerin yer aldığı konteyner kentte kahvaltı veriliyor, öğle ve akşamları ise yemekhanede yemek servisi yapılıyor.

"Hiçbir şeyimiz eksik değil"

Konteyner kentin sakinlerinden Yusuf Seviner, depremde hasar gören evleri için yıkım kararı verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptıkları başvuru sonucu AFAD tarafından bu konteyner kente yerleştirildiklerini belirten Seviner, "Yöneticilerimiz burada, ilgileniyorlar. Hiçbir şeyimiz eksik değil. 3 öğün yemeklerimiz çıkıyor, suyumuzu veriyorlar, banyolarımız, tuvaletlerimiz var, her gün temizleniyor." dedi.

"Yöneticilerimiz her sabah eksiklerimizi sorup taleplerimizi gideriyorlar"

Yaşam alanının güvenliğinin de sağlandığını aktaran Seviner, "Kapımızda, girerken çıkarken kontrollerimiz var. Yöneticilerimiz her sabah eksiklerimizi sorup taleplerimizi gideriyorlar. Allah bundan sonra ülkeme ve cümlemize böyle felaket yaşatmasın. Sözün bittiği yerdeyiz, buna da şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar da burada mutlu"

Konteyner kentte kalan Filiz İleri de deprem anının tarif edilemeyecek kadar büyük bir afet olduğunu, canlarının kurtulmasına sevindiklerini belirtti.

Uzun süre araçlarında kaldıktan sonra konteyner kente geldiklerini ifade eden İleri, "İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Küçük bir buzdolabımız olsa çok iyi olacak. Çocuklar da burada mutlu, çünkü güvendeler. Daha önce çok korkmuşlardı. En azından şu an o korkuları yok, korkusuzca uyuyabiliyorlar." diye konuştu.