Yaralar sarılıyor! Malatya’da konteyner kentin ilk etabı tamamlandı: Bin 396 konteyner daha yapılıyor Depremin vurduğu kentte geçici barınma alanlarına ilişkin çalışmalar sürüyor. 76 depremzede aileye yuva olacak konteynerler oturuma hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen deprem, binlerce binayı enkaza çevirdi.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette, can kaybında bilanço 46 binin üzerinde olarak açıklandı.

Devletin tüm kurumları depremin ilk anından itibaren çalışmalara devam ederken, depremzedelerin de yaraları sarılmaya başlandı.

Sahada büyük bir mücadele verilirken hasar tespit çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Yıkılan ve ağır hasar alan binalarda yapılan incelemelerde, ihmalkarlıklar sık sık gözler önüne seriliyor.

Malatyalı depremzedelere geçici yaşam alanı

Öte yandan çadır ve konteyner kentlerin kurulumu için de çalışmalar hızlandırıldı.

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Yeşilyurt ilçesindeki depremzedelere yönelik hizmetleri devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde depremde evleri hasar gören afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı.

76 konteyner tamamlandı

Altyapı, atık su ve temiz su hatları ile tesisat ve aydınlatma hattı çalışmaları bitirilerek 76 konteyner oturuma hazır hale getirildi.

Eşyalarıyla birlikte hazırlanan ve 76 aileye yuva olacak konteynerler, cuma günü AFAD yetkililerine teslim edilecek.

Bin 396 konteyner daha hazırlanıyor

Çevresi çim ve çit uygulamasıyla kapatılan konteyner kentte çocuklar için oyun parkı da hazırlandı.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü konteyner kente bin 396 konteyner kurulması hedefleniyor.