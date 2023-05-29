'Yargılayacağız' tehdidinde bulunan ünlülerin ifadeleri hatırlandı Seçim sürecine kadar iktidara yönelik yargılayacağı tehditlerinde bulunan bazı muhalif sanatçıların o ifadeleri akıllara geldi.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylar kullanıldı.

Sandıktan çıkan sonuca göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.

Seçim sonuçlarının ardından iktidarda zafer mutluluğu yaşanırken, muhalefet kanadında da hayal kırıklığı yaşandı.

Seçimi kazanacağını düşünüp iddialı açıklamalar yapan muhalif kanatta sandıklara gidilene kadar her fırsatta 'yargılayacağız' tehditleri geldi.

"Yargılanacağınız günleri görebilmek dileğiyle"

Muhalif siyasetçilerin yanı sıra bu tehditleri bazı ünlü isimler de sürdürdü.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla AK Partilileri tehdit etti.

Akalay, "Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle. Ki göreceğiz." tehdidini yaptı.

Akalay'ın yanı sıra bir diğer tehdit açıklamasında da Yunus Günçe bulundu.

Gözden Kaçmasın Birce Akalay'dan AK Partililere yargılama tehdidi Haberin Detayları

"15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz"

Günçe ise, "15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... zü de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun." dedi.

Günçe'nin yanı sıra muhalif kimliği ile tanınan Müjdat Gezen, Cumhuriyet'te kaleme aldığı yazısında AK Parti'yi hadef aldı.

"Yargılamalarda bulunmak istiyorum"

Sitem eden Gezen, 'yıllarca yaşadıklarına' rağmen hakkını helal ettiğini belirterek 'yargılanacaksız' dedi.

Kin duymadığını belirten Müjdat Gezen, "Affetmek Allah’a mahsus derler ama ben sizi affettim. Haşa... Küçük bir kul olarak tabii... Hiçbirinize kin duymuyorum... Amaaa... Bir tek isteğim var... Allah ömür verirse, ben o yargılamalarda bulunmak istiyorum..." ifadelerini kullandı.