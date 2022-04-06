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Yargıtay: Dedikoduya izin vermek boşanma sebebi

Yargıtay: Dedikoduya izin vermek boşanma sebebi

Bir boşanma davasında mahkeme, evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkan ve buna izin veren kocayı tam kusurlu buldu.