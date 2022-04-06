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    Yargıtay: Dedikoduya izin vermek boşanma sebebi

    Bir boşanma davasında mahkeme, evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkan ve buna izin veren kocayı tam kusurlu buldu.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:59
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    Yargıtay: Dedikoduya izin vermek boşanma sebebi

    Uzun zamandır şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı.

    Davacıya karşı davalı erkeğin sadakatsiz davranışları olduğuna dikkat çeken Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına hükmederek, erkeğin tam kusurlu olduğuna dikkat çekti.

    YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

    Davacı erkek kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

    Erkeğin evli olmasına rağmen, başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde çıkan dedikodulara sessiz kalmasının kusur olduğuna hükmetti.

    DEDİKODUYA İZİN VEREN ERKEK TAM KUSURLU

    Kararda, "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla isminin dedikoduya karışmasına izin verme niteliğinde olduğunun ve davacı-davalı erkeğin yine tam kusurlu olduğunun anlaşılmıştır. Yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." denildi.

    Yargıtay: Dedikoduya izin vermek boşanma sebebi #1

    Yargıtay: Dedikoduya izin vermek boşanma sebebi #2


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