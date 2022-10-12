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    Yargıtay'ın 10 yeni üyesi belli oldu

    Hakimler Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 12:04
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    Yargıtay'ın 10 yeni üyesi belli oldu

    Yargıtay üyeliklerindeki boşluklar dolduruldu.

    Yeni üye seçimi için Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) bir araya geldi.

    HSK Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, boş bulunan üyeliklerin sahipleri belli oldu.

    Yargıtay'a seçilen 10 yeni üye

    Buna göre; HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, Hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

    Yargıtay ın 10 yeni üyesi belli oldu #1


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