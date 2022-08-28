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    Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

    Bankada işi olan vatandaşlar milli bayram öncesi, "Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos Pazartesi bankalar çalışıyor mu?" sorularını gündeme getirdi.
    • 28.08.2022 - 14:05
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    Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

    30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle, kurumların çalışma saatleri gündeme getirildi.

    30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı saatler kala, özellikle bankada işi olanlar arama motorlarına yöneldi.

    Bankada işi olanlar ve bankacılar, "Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos Pazartesi bankalar çalışıyor mu?" sorularını gündeme taşıdı.

    Zafer Bayramı'ndan bir gün önce izne çıkmak isteyen banka çalışanları için bu soru, oldukça önemli.

    Peki,Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos Pazartesi bankalar çalışıyor mu? İşte yanıtı..

    Yarın bankalar açık mı, kapalı mı?

    29 Ağustos 2022 Pazartesi günü bankalar açık olacak. Normal mesai saatleri geçerli olacak.

    30 Ağustos Zafer Bayramı (Salı) bankalar resmi tatil olacak. 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü bankalar hizmet vermeye devam edecek.

    Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos Pazartesi bankalar çalışıyor mu? #1


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