Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 29 Ağustos, 30 Ağustos hastaneler ve eczaneler kapalı mı?

Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 29 Ağustos, 30 Ağustos hastaneler ve eczaneler kapalı mı?

Hastanede işi olanlar ve randevu alacaklar, "Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 29 Ağustos, 30 Ağustos hastaneler ve eczaneler kapalı mı?" sorularını gündeme getirmeye başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı için sayılı saatler kaldı. Milli bayram bu sene Salı gününe denk geliyor.

Mesai saatleri içerisine denk gelen milli bayramla ilgili araştırmalar ise gündemdeki yerini aldı.

Hafta içi kutlanacak olan milli bayram öncesi, hangi kurum ve kruuluşların faaliyette olacağı merak ediliyor.

Özellikle hastanede işi olanlar ve randvu alacaklar için, "Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 29 Ağustos, 30 Ağustos hastaneler ve eczaneler kapalı mı?" soruları önem arz ediyor.

Peki, Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 29 Ağustos, 30 Ağustos hastaneler ve eczaneler kapalı mı? İşte yanıtı...

Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı?

Yarın (29 ağustos) hastaneler ve eczaneler açık olacak.

30 Ağustos Salı günü Zafer Bayramı resmi tatil olacağından dolayı hastanelerin acil bölümleri ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.