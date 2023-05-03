Yarın için Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı İlkbaharın son ayı mayısa girdik. Doğa uyandı, ağaçlar çiçek açtı ancak hava sıcaklıkları beklenenin altında kalmaya devam ediyor.

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın yaşanacak sağanak yağışlardan sonra görülmesi olası sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bölgedeki yağışların özellikle Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı uyardı

Buralarda yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.