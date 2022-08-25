Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yurdun bazı kesimlerinde devam eden sağanak yağış, vatandaşları ve günlük yaşamı olumsuz etkkiledi.

Bugünkü yağışın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yeni bir uyarı yapıldı.

Marmara Bölgesi'ne yağış uyarısı



Yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Edirne’nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi.

"Dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

DHA'nın haberine göre; açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.