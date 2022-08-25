Petrol
101.95
0.72%
Euro
18.1188
0.15%
Dolar
18.1661
0.13%
Altın
1.026
0.43%
Borsa
3123
2.05%
Bitcoin
397.000
1.28%
BTXN Coin
4.80
-4.19%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Yarın için Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
    • 25.08.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 15:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yarın için Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı

    Yurdun bazı kesimlerinde devam eden sağanak yağış, vatandaşları ve günlük yaşamı olumsuz etkkiledi.

    Bugünkü yağışın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),  İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yeni bir uyarı yapıldı.

    Marmara Bölgesi'ne yağış uyarısı

    Yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Edirne’nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi.

    "Dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

    DHA'nın haberine göre; açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

    Yarın için Marmara Bölgesi ne kuvvetli yağış uyarısı #1


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Bu hafta 6 film vizyona girecek
    Kültür Sanat

    Bu hafta 6 film vizyona girecek

    Meral Akşener'den İyi Partililere: Ben aday değilim, olmayacağım
    Gündem

    Meral Akşener'den İyi Partililere: Ben aday değilim, olmayacağım

    Görüş Bildir