Yarın motorkuryeler çalışacak mı? İstanbul fırtınaya teslim!

İstanbul'da yaşana lodos hayatı olumsuz etkilerken, okullar tatil edildi. Ancak alınan önlemler bununla sınırlı kalmadı ve yeni kararlar açıklandı. Kararları Vali Ali Yerlikaya duyurdu.

Kış yüzünü tüm yurtta göstermeye başlarken, İstanbul'da soğuk hava ve fırtına etkili oldu.

Yaşanan lodos nedeniyle çatılar uçtu ve İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Ayrıca 4 kişi hayatını kaybederken 38 kişi ise yaralandı.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul dahil olmak üzere 5 ilde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Ancak İstanbul'da alınan önlemler bununla sınırlı kalmadı ve Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım; motosiklet ve elektrikli scooter dahil olmak üzere motorkuryeleri ilgilendiriyor.

Peki, Motorkuryeler yarın çalışacak mı? İşte detaylar...

YARIN MOTORKURYELER ÇALIŞACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 23.00'ten Yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır." dedi.

Devam eden açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir."