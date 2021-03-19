Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Kabine ve bilim kurulu toplantılarının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarında değişiklik yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısının ardından normalleşme durumunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara dair açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamanın ardından sokağa çıkma yasağına ilişkin bir değişiklik olup olmadığı merak edildi.

Yerinde karar döneminin üçüncü hafta sonuna başlamadan önce milyonlarca vatandaş, 'Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte, 20 Mart sokağa çıkma yasağı olan illerin listesi..

YARIN (20 MART) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlara ilişkin, ''Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymazsak kısıtlamalar geri gelir.'' ifadelerini kullandı.

Bu karara göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma yasağı, hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde yarın sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.