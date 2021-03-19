Euro
8.6423
-1.1%
Dolar
7.2622
-0.82%
Altın
405.34
-0.83%
Borsa
1.548
-0.18%
Bitcoin
427.097
-2.07%
EXEN Coin
13.94
4.73%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

    Kabine ve bilim kurulu toplantılarının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarında değişiklik yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

    Kabine toplantısının ardından normalleşme durumunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara dair açıklamada bulundu.

    Yapılan açıklamanın ardından sokağa çıkma yasağına ilişkin bir değişiklik olup olmadığı merak edildi.

    Yerinde karar döneminin üçüncü hafta sonuna başlamadan önce milyonlarca vatandaş, 'Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

    Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte, 20 Mart sokağa çıkma yasağı olan illerin listesi..

    YARIN (20 MART) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    15 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlara ilişkin, ''Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymazsak kısıtlamalar geri gelir.'' ifadelerini kullandı.

    Bu karara göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma yasağı, hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

    Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde yarın sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

    Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? #1

    *Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

    *Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

    *Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

    *Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

    Yüksek riskli kentte pes dedirten görüntü

     

    Normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasaklarına dikkat
    Keşfet

    Çağrı merkeziniz cepte

    Gündem

    Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır

    Gündem

    Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu

    Günün İçinden

    17 yaşındaki Gizem’i öldüren şahıs: Hesaplardan çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyordu

    Günün İçinden

    Savcı Doruk’un katiline 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi

    Sağlık

    Prof. Dr. Ömeroğlu: Üçüncü dalganın yükselen ayağındayız!

    Gündem

    ‘Doktor musun?’ diye sordu, ‘değilim’ cevabını alınca bıçakladı

    Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 18 Mart tablosu

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Mart Perşembe gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarında ise patlama yaşandı. Bugünkü vaka sayısı 20 bini geçti.

    Güncellenme: 23:15, 18/03/2021
    HaberlerGündem

    Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 81 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 777’ye yükseldi.

    20 ARALIK’TAN SONRA İLK KEZ…

    Bugün toplam 184 bin 452 test yapıldı. Semptom gösteren 902 kişiyle birlikte toplam 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi. Böylece 20 Aralık’ta tespit edilen 20 bin 316 vakanın ardından bugün ilk kez vaka sayısı 20 bini aştı. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603 oldu.

    Bugün iyileşen 18 bin 615 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 770 bin 638’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 503 olduğu açıklandı.

    Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8 olarak duyuruldu.

    DÜN 73 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 869 yeni hastayla birlikte toplam 18 bin 912 vakanın tespit edildiğini ve 17 bin 161 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

    Vaka sayıları hızla artıyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durumSon dakika... Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kritik açıklamalar! Bir çok ilde vakalar arttı
    Ankara Bilim Corona istanbul izmir patlama Perşembe risk haritası Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı son dakika Türkiye
    Yayınlanma Tarihi:21:23, 18 Mart 2021
    Gündem

    Bakıcının ölümünde sır mesaj

    Ekonomi

    Merkez’in sürpriz faiz kararı için uzmanlar ne dedi?

    Futbol

    Cristiano Ronaldo savaşı… ‘Bu Juventus’taki son senesi’

    Gündem

    ‘Zavadanak’ Bekir iş hayatına atıldı

    Yaşam

    Kız çocuklarıyla buluşan İmamoğlu çifti ‘Büyüt Hayallerini’ projesini tanıttı

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir