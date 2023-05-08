Yarın son gün! YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs 2023 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 751 olduğunu duyurdu.

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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, oy verme işlemini sürdürüyor.

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği tarihi gün için binlerce yurttaş sandık başındaki görevini yerine getiriyor.

Gurbetçiler, gümrük kapılarında oy verme işlemine devam ediyor.

Seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde oy verme işlemlerine 27 Nisan'da başlandı.

Yarın son gün

Bu temsilciliklerden bazılarında oy kullanma işlemi dün sona erdi. Bazı yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi ise yarın sona erecek.

Yurt dışındaki seçmenler, ayrı ayrı belirlenen yerel saatle 18.00 ve 21.00 arasında yarın oylarını kullanabilecek.

Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi yapılabilecek.

1 milyon 751 bin 365 kişi oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugüne kadar devam eden süreçte oy kullanan toplam seçmen sayısını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: