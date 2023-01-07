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    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı

    Yakalananlardan 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
    • 07.01.2023 - 14:16
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    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı

    Terörle mücadele kapsamında çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

    Terör örgütü üyeleri, bir bir yakalanıyor.

    15 kişi yakalandı

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında 8 FETÖ, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun da bulunduğu 15 kişi yakalandı.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede bu kişilerden 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.

    Yasa dışı yollarla Yunanistan a geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı #1


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