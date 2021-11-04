Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Edirne üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin kaçış girişimi başarısız oldu.

Edirne'de görevli Hudut Kartalları, sınırda göz açtırmıyor.

Son olarak yasa dışı yollar üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli daha yakalandı.

FETÖ ÜYESİ ÇIKTILAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.