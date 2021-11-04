Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.503
-1.80%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı

    Edirne üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin kaçış girişimi başarısız oldu.
    • AA Özel Haber
    • 04.11.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı

    Edirne'de görevli Hudut Kartalları, sınırda göz açtırmıyor.

    Son olarak yasa dışı yollar üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli daha yakalandı.

    FETÖ ÜYESİ ÇIKTILAR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

    Yasa dışı yollarla Yunanistan a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir