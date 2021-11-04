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- Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı
Edirne üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin kaçış girişimi başarısız oldu.
- AA Özel Haber
- 04.11.2021 - 13:32
- Güncelleme : 04.11.2021 - 14:41
Edirne'de görevli Hudut Kartalları, sınırda göz açtırmıyor.
Son olarak yasa dışı yollar üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli daha yakalandı.
FETÖ ÜYESİ ÇIKTILAR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.