Euro
14.1543
5.74%
Dolar
12.5269
5.96%
Altın
721.6210
5.12%
Borsa
1,889.27
2.10%
Bitcoin
594.997
1.52%
BTXN Coin
36.82
-1.02%
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Yasaklı ırk köpek denetimi devam ediyor

    Sokaklarda tehlike arz eden köpeklerle ilgili denetimler sıklaştırıldı.
    • AA
    • 29.12.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 16:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasaklı ırk köpek denetimi devam ediyor

    Son dönemde köpek saldırısı haberlerinin artmasının ardından yasaklı ırk köpek besleyenlere yönelik incelemeler sürüyor.

    Ekipler, Tokat ve Samsun'da denetimler gerçekleştirdi.

    BAŞIBOŞ PITBULL BARINAĞA GÖNDERİLDİ

    Tokat'ta Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye esnasında başıboş pitbull buldu. Ekipler, köpeği Tokat Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim etti.

    Samsun'da da polis ve zabıta ekipleri, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında cadde ve sokakları denetledi.

    Samsun'da yasaklı ırk köpek denetimi yapıldı ViDEO

    KÜPESİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Bahçelievler Mahallesi 56'lar mevkisi ve İstiklal Caddesi ile ara sokaklardaki denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, diğer köpek sahiplerini de alınan önlemlerle ilgili bilgilendirdi.

    Ekipler, Hakkıbey Sokak'ta bir sokak hayvanının ise küpesiz olduğunu tespit etti. Zabıta ekiplerince hayvan aracına alınan köpek, barınağa götürüldü.

    Yasaklı ırk köpek denetimi devam ediyor #1

    Yasaklı ırk köpek denetimi devam ediyor #2

    Yasaklı ırk köpek denetimi devam ediyor #3

    Yasaklı ırk köpek denetimi devam ediyor #4

    Yasaklı ırk köpek denetimi devam ediyor #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir