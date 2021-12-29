Yasaklı ırk köpek denetimi devam ediyor

Sokaklarda tehlike arz eden köpeklerle ilgili denetimler sıklaştırıldı.

Son dönemde köpek saldırısı haberlerinin artmasının ardından yasaklı ırk köpek besleyenlere yönelik incelemeler sürüyor.

Ekipler, Tokat ve Samsun'da denetimler gerçekleştirdi.

BAŞIBOŞ PITBULL BARINAĞA GÖNDERİLDİ

Tokat'ta Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye esnasında başıboş pitbull buldu. Ekipler, köpeği Tokat Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim etti.

Samsun'da da polis ve zabıta ekipleri, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında cadde ve sokakları denetledi.

Samsun'da yasaklı ırk köpek denetimi yapıldı ViDEO

KÜPESİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bahçelievler Mahallesi 56'lar mevkisi ve İstiklal Caddesi ile ara sokaklardaki denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, diğer köpek sahiplerini de alınan önlemlerle ilgili bilgilendirdi.

Ekipler, Hakkıbey Sokak'ta bir sokak hayvanının ise küpesiz olduğunu tespit etti. Zabıta ekiplerince hayvan aracına alınan köpek, barınağa götürüldü.