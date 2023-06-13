Yaşar Güler'den Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile iş birliği açıklaması Azerbaycan refakatinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geleceğine ilişkin, "İlişkilerimizi çok daha ileri götüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye giderek gerçekleştirdi.

Daha sonra bugün kardeş ülke Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.

Bakan Güler, Azerbaycan ziyaretine refakati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Azerbaycanlı bir gazeteci, yeni görevinden dolayı Güler'i tebrik ederek, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geleceğine yönelik değerlendirmelerini sordu.

"İlişkilerimizi çok daha ileri götüreceğiz"

Bunun üzerine Bakan Güler, şunları söyledi:

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizle 'Tek millet, iki devlet' ilkesi çerçevesinde faaliyetlerimizi daha yoğun şekilde gerçekleştirerek ilişkilerimizi çok daha ileri götüreceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız.

"Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Azerbaycan ordusundaki yeniden yapılanma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ortak çalışma konularına ilişkin soru üzerine Güler, "Değerli kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un bu konuda önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Güler, "Biz de elimizden gelen her türlü desteği vermeye, Azerbaycan'ın güçlü ordusunu daha da ileri götürmek için NATO standartlarında birlikte eğitimlerimize devam edeceğiz." dedi.