Yaşar Hacısalihoğlu'ndan 28 Mayıs yorumu: Oğan’ın yüzde 20’lik kitlesi Cumhurbaşkanımıza yönelebilir

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için son 9 gün.

14 Mayıs öncesi siyaset arenasında yaşanan heyecanda, tempo bir kez daha arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turu, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önünde tamamladı.

Adaylık için yüzde 50 artı 1 oyuna ulaşılmaması nedeniyle de seçimler ikinci tura kaldı.

Bu süreçte ise gözler yüzde 5,17 oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'a çevrildi.

Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

Konu bugün Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Özel' programında tartışıldı.

İlker Koç'un sunduğu programa bağlanan Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ’ın 2. turda destek açıklaması kuşkusuz belli bir kitleyi etkileyecektir. Tarafsız kalma durumunda da olabilirler, seçmene bırakıyoruz da diyebilirler. Öyle demeseler bile işaret edecekleri aday dışında da hareket edecek yüzde 5’in içerisinde hatırı sayılır seçmen kitlesi olduğunu düşünüyorum. Onlar son dakikada ilk turda içine sindiremedikleri meseleler neyse, onu bir test edecekler. Sandığa gitmeye yine kararlıysalar tabi. İçine sindirememe hali hangisinde ağır basıyorsa, ondan uzaklaşıp bu sefer diğer adaya vermek gibi bir tercih de bulunabilirler. Bu kitlenin çok yüksek olmadığı kanaatindeyim. Yüzde 5’lik oranın belki yüzde 20 gibi bir kitlesi Cumhurbaşkanımıza yönelebilir.