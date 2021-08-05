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    • Yatırımcıların gözü bu haberde! Altın fiyatları 5 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Yatırımcıların gözü bu haberde! Altın fiyatları 5 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe güncel altın fiyatları
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 10:30
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    Yatırımcıların gözü bu haberde! Altın fiyatları 5 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altındaki dalgalanma sürerken, gram altın 5 Ağustos Perşembe günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 494 liradan, çeyrek altın ise 801 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını, gram altına paralel hareket ediyor.

    "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..

    5 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış fiyatı: 494,37 TL

    Gram altın satış fiyatı: 494,45 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış fiyatı: 801,00 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 817,00 TL

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış fiyatı: 1.809,06

    Dolar Altın ONS satış fiyatı: 1.809,36 Dolar

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3 bin 199,00 TL

    Cumhuriyet altını satış fiyatı: 3 bin 255, 00 TL

    22 AYAR BİLEZİK

    22 ayar bilezik alış fiyatı: 448,62 TL

    22 ayar bilezik satış fiyatı: 452,72 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış fiyatı: 1.599,00 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.631,00 TL

    22 AYAR ALTIN

    22 ayar altın alış fiyatı: 445,37 TL

    22 ayar altın satış fiyatı: 476,59 TL

    Yatırımcıların gözü bu haberde! Altın fiyatları 5 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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