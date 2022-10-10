Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde, 2 otobüsün ve araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün girişi Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.

Kazaya iki yolcu otobüsü, bir kamyon ve bir hafif ticari araç karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 kişi yaralandı

DHA'nın haberine göre kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.

























