Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi erik tezgahlardaki yerini aldı Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan erik, Aydın'daki pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilosu cinsine göre 10 ile 40 lira arasında değişen eriklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İHA

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber birçok yaz meyvesi tezgahlarda yerini almaya başladı.

Yaz mevsiminin müjdecisi olan erikler ise Aydın'da tezgahlarda satılmaya başlandı.

Can erikten papaz eriğine kadar birçok çeşidin yer aldığı pazar tezgahları da adeta yeşile boyanırken, eriklerin cinsine göre kilosu 10 ile 40 lira arasında değişiyor.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan eriklere ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, eriğin en güzel tuza banarak yendiğini belirtti.

Birçok uzman ise her gün bir porsiyon erik yenmesinin faydalı olduğunu belirtirken, eriğin birer A, B ve C vitamini, bakır, potasyum, fosfor ve demir deposu olduğu biliniyor.

"Kilosu 40 TL'den satılıyor"

Vatandaşların yaz meyvelerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden pazarcı esnafı Ümit Keskin, şöyle devam etti: