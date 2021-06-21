Yaz Kur'an kursu başvuruları başladı mı? DİB yaz Kur'an kursu başvuru ekranı 2021

Binlerce vatandaşın merakla beklediği 2021 yılı yaz Kur'an kursu başvuruları başladı. Peki yaz Kur'an kursu başvurusu nasıl yapılır? İşte DİB yaz Kur'an kursu başvuru ekranı 2021..

Çocuklarını yaz dönemi boyunca Kur'an kursuna göndermek isteyen aileler, 2021 yılı yaz Kur'an kursu başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Konuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yapan Diyanet İşleri Bakanlığı, yaz Kur'an kursu başvurularının 21 Haziran yani bugünden itibaren alınacağını duyurdu.

Bunun üzerine vatandaşlar, yaz Kur'an kursu başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorusunu gündeme taşıdı.

Peki Yaz Kur'an kursu başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte DİB yaz Kur'an kursu başvuru ekranı 2021...

YAZ KUR'AN KURSU BAŞVURULARI BAŞLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılı yaz Kur'an kursu başvuruları, 21 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek.

Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olacak.

16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden alınacak, eğitimler sadece çevrimiçi olacak.

Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.



