Yaz sezonuna hazırlanan Antalya'ya yağmur engeli: Cadde ve sokaklar göle döndü Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

AA & Ensonhaber Yurt genelinde yağışlı havalar yeniden yüzünü göstermeye başladı. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte, ilkbahar yağmurları kentlerde etkili oldu. Bu illerden biri de yaz sezona hazırlanan Antalya. Yağmur geri döndü Bölgede haftalardır süren yeni sezon hazırlıklarına yağmur engel olurken, yerli ve yabancı turistler akın akın gelmeye devam ediyor. Bir sürede yaz sıcaklıkların hakim olduğu kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım aksadı Ardından her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar bir kez daha yüzünü gösterdi. Kentteki cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.