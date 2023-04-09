Yazılı ve görsel medyanın yöneticileri Tuzla'da buluştu Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sahur programında, yazılı ve görsel basının önemli isimleri Tuzla’da bir araya geldi.

İHA

İstanbul’da yazılı ve görsel medyada görev yapan genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, istihbarat şefleri, köşe yazarları ve haber spikerler Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sahur programında bir araya geldi.

Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir ortamda düzenlenen programda, uzun süre birbirlerini göremeyen gazeteciler sohbet ederek eski günlerini andılar.

Tuzla Sahil'de düzenlenen geceye basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren programda Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, basın mensupları ile yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti.

"Soframızı şenlendirdiniz, hoş geldiniz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Her gün 4 tane iftar programı yaptıktan sonra artık sahur programlarına da başladık. Bu programımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Soframızı şenlendirdiniz, hoş geldiniz. Ben bir tıp doktoruyum. Teşhis ve tedavi ile uğraşıyoruz. İşimiz teşhis ve tedavidir. Bir hasta geldiği zaman, öncelikle hastalığın ne olduğuna karar verebilmek, teşhis edebilmek için biz bir anemnaz alırız. Doğru teşhis, her zaman doğru tedaviye, yanlış teşhis ise yanlış tedaviye ve sonuçta ölüme kadar varan büyük sonuçlar doğurabilir. Bunu da başarabilen bir meslek grubu vardır. Gazetecilerdir. Bu açıdan bakıldığı zaman, bir ülkenin, yaşayan bir organizmanın, bir sosyolojik vakanın tespitinde, teşhisinde en iyi ortaya koyan ve bu teşhisi en iyi yapmamızı sağlayan gazetecilerdir. Dolayısıyla gazetecilerin hekimlikle olan bu metaforunu çok seviyorum. Gazetecilik bizim için çok hayatı önem taşıyan bir konudur” diye konuştu.

"Asla gözlerimizi kulaklarımızı sizlerden ayıramadık"

Başkan Yazıcı, ”Gazeteciliğin önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Gerçekten gazeteciliğin kurumsal manada, mesleğini en iyi şekilde yapan, toplumu bilgilendiren, kamu otoritesinin doğru teşhisler ile beraber tedaviye gitmesinde çok önemli bir rol oynadığını bir kez daha hatırladık. Özellikle 6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem sonrasında ve bütün vakaların en iyi tespiti açısından çok net bir şekilde gerçek gazeteciler gözümüz oldu, kulağımız oldu. Asla gözlerimizi kulaklarımızı sizlerden ayıramadık” şeklinde konuştu.

Gazeteci Hikmet Genç, ”Burada birçok basın mensubu arkadaşımızla bir araya geldik. Hakikaten çok keyifli bir sahur yaşadık. Çok güzel bir ortam vardı. İlk defa bu kadar yazar arkadaşı, medya mensubuyla bu kadar güzel bir ortamda bir araya gelme fırsatı oldu. Bu vesile ile Tuzla Belediyesine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"Uzunca bir zamandır göremediğimiz dostlarımızla bir arada olma imkanı sağladılar"

Gazeteci Ferhat Murat, ”Çok güzel bir buluşma oldu. Şadi Başkan’a çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle güzel bir organizasyonda buluşturdular. Uzunca bir zamandır göremediğimiz dostlarımızla bir arada olma imkanı sağladılar. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Tacettin Kutay, ”Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanımız bizleri çağırdılar. Sizleri bir arada görmek ne güzel” sözlerini kullandı.