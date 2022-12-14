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    Yemek kartlarının marketlerde kullanılmayacağı iddiasına yanıt

    Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok” dedi.
    • 14.12.2022 - 14:39
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    Yemek kartlarının marketlerde kullanılmayacağı iddiasına yanıt

    Yemek ödemeleri, 2023 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranı artışı ile 51 liradan 110 liraya yükselecek.

    Ancak milyonlarca çalışan tarafından kullanılan yemek kartları için yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi.

    Bu kapsamda market alışverişlerinde ‘yemek kartları kullanılmayacak’ denildi.

    “Yemek kartlarında değişen bir şey yok”

    O iddiaya ilişkin birinci ağızdan açıklama geldi.

    Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok” dedi.

    AA’da yer alan habere göre Öner Piyade, şunları kaydetti:

    “Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir.”

    Yeni uygulamanın detayları

    Ancak geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakit ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağını açıklamıştı.

    Düzenlemenin ayrıntıları merak edilirken yeni uygulamanın detayları da netleşti.

    Buna göre yemek bedelinin en az asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerekirken, işveren 51 liranın üzerindeki yemek bedeli için aşan tutar kadar vergi ödeyecek.

    İş yerinde yemek vermek istiyor ise yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri devreye girecek.


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