Yemin töreni sırasında ayağa kalkmayan muhalefet milli iradeye bir kez daha saygı göstermedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ettiği esnada ayağa kalkmayan muhalefet tepki çekti. Sosyal medyada 'MilleteSaygısızlık' hashtagi ile başta Özgür Özel olmak üzere muhalefete tepki gösterildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle ayrılan Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek için Meclis'e geldi.

Mazbatasını TBMM'de Devlet Bahçeli'nin elinden alan Erdoğan, yemin etmek için kürsüye çıktığı esnada muhalefet sıralarındaki görüntü dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde yemin ederken AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ayakta dinledi ve yeminden sonra da dakikalarca ayakta alkışladı.

Muhalefet ayağa kalkmadı

Muhalefet sıralarındaki CHP ve Yeşil Sol Partisi'nin, Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü.

Milli iradeye bir kez daha saygı gösterilmedi

CHP ve HDP'li milletvekilleri ise bir kez daha milli iradeye saygı göstermemesi günün en önemli ayrıntısı oldu.

Özgür Özel başı çekti

Söz konusu saygısız eylemde başı çeken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Mahmut Tanal ile HDP'li Sırrı Sakık ve HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç olduğu görüldü.

Sosyal medyada gündem oldu

Söz konusu isimler başta olmak üzere yapılan saygısızlık sosyal medyada gündem oldu.

'MilleteSaygısızlık' hashtagi gündemin birinci sırasına otururken, Özgür Özel'e ve muhalefete gösterilen tepkiler de Türkiye gündemine yansıdı.