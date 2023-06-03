Yemin töreninde kadın vekillerin şıklık yarışı Meclis'te 28. Dönem yemin töreniyle başladı. Yemin töreninde, en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de kadın vekillerin kıyafet seçimi oldu.

ensonhaber.com 28 Mayıs'taki 2. tur seçiminin ardından 28. Dönem, geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'inin açılış konuşmasının ardından milletvekillerinin yemin etmesiyle başladı. Kadın vekillerin şıklık yarışı 28. Dönem milletvekili yemin töreninde dikkat çeken ayrıntılardan biri de, kadın milletvekillerinin kıyafetleri oldu. Meclis'in ilk günü nedeniyle giyim kuşamlarına özen gösteren milletvekilleri objektiflere yansıdı. Gözden Kaçmasın Yemin töreninde kadın vekillerin şıklık yarışı Haberin Detayları