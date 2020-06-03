Geçen yıl 10 Şubat'ta yapımına başlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlanırken, dış kaplama işçiliği sürüyor.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 10 Şubat'ta atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), yapımı devam ediyor.

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun yürütülüyor.

5 bloktan oluşacak Atatürk Kültür Merkezi'nin yapımında kaba inşaat tamamlandı. Kültür kompleksi olarak planlanan merkezin, dış kaplama işçiliği ise devam ediyor.

YENİ AKM'DE SANATIN BÜTÜN ALANLARINA KUCAK AÇILIYOR

AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı- İZLE

"KABA İNŞAAT TAMAM, İŞÇİLİĞİN İSE YÜZDE 45'İ BİTTİ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, Atatürk Kültür Merkezi'nin "Beyoğlu kültür yolu"nun ana merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yeni AKM tamamlandığında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak. Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı. Genel işçiliğinin ise yüzde 45'i bitti. Alt katlarda da ince işçilik çalışmaları sürüyor. İnşaat çalışmaları koronavirüs önlemleriyle devam ediyor. Pandemi döneminde kısmen bir yavaşlama oldu. Bölgemizde böyle bir merkezin yapılması bizi de heyecanlandırıyor. Bölgemizde bulunduğu için buranın inşaatını yakından takip ediyoruz."

AKM BİTTİKTEN SONRA ALACAĞI YENİ HALİ