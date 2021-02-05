Yeni anayasa çalışmaları netleşmeye başladı

Türkiye'nin ilk sivil anayasa çalışmasında eski sitemden kalan bazı maddeler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleşen görüşmenin günedemi yeni anayasa hazırlığı...

Yapılan görüşmeler çerçevesinde yeni anayasada neler değişeceği nelere dokunulmayacağı da netleşmeye başladı.

Yeni anayasa hayata geçirilebilirse millet iradesi ile yapılmış ilk sivil anayasa olacak.

Buna bağlı olarak giriş bölümünden maddelerine kadar her şey bu sivil ve millet iradesine dayanan yönünü ortaya koyacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ TARTIŞMAYA AÇILMAYACAK

Yeni anayasa önerisinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaya açılmayacak. Tam tersine eski sistemden kalan bazı uygulamalar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden düzenlenecek. Kurumların konumu, kurumlar arasındaki ilişkiler buna göre yeniden inşa edilecek

AMERİKA'DAKİ SİTEME BENZER UYGULAMALAR

Sabah'ın haberine göre yeni sistemin uygulanması ile ortaya çıkan bazı ihtiyaçlara ilişkin maddeler ele alınacak. Bunlar arasında Cumhurbaşkanının bazı konularda TBMM'ye yasa teklifi hazırlayıp sunabilmesi de yer alıyor. ABD Başkanlık Sisteminde bu uygulama bulunuyor.

DENETİM YETKİSİ

TBMM'nin denetim yetkisinin belli konularda artırılması gündeme gelebilecek. Bakanların belli aralıklar ile TBMM'ye gelip ilgili komisyonlara çalışmaları ile ilgili bilgi sunması, yazılı soru önergelerinin fonksiyonun artırılması değerlendiriliyor.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı, yargının bağımsızlığının güvence altına alınması yeni hükümet sistemine göre yeniden dizayn edilebilecek. Yeni sistemde pürüz yaratmaya devam eden yönler yenilenecek.