Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Yılın sonlarına yaklaşırken vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar…

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Vatandaşlar “2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Ortaya atılan tahminlerin ardından Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret için açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada,"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin" ifadelerini kullandı.

Sosyal Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatifolarak yüzde 95'e tekabül ediyor. Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz. Aralıkta yeniden Asgari Ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" açıklamasında bulundu.