Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

Yeni yıla kısa bir süre kala yeni asgari ücret zammı oranı merak ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret hakkında yeni açıklama geldi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni yıla aylar kala vatandaşlar yeni asgari ücret zammını ve detayları araştırmaya koyuldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'na katılım sağladı. Erdoğan'ın etkinlikte yaptığı konuşma sonrası asgari ücret zammı detayları merak edildi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuştu. Gelişme ile birlikte yeni asgari ücretin oranı ve zammın ne zaman gerçekleşeceği de merak edildi. Erdoğan, asgari ücret hakkında konuşmada şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibariyle inşallah Aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak."

2022 Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete 2022 yılında iki defa zam uygulaması yapılmıştı. 2022 Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın sonrasında Temmuz ayından tibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt olarak 6 bin 471 TL, net olarak da 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti.

"7 bin 500 lira seviyesine gelebilir"

Asgari ücret zammı için Aralık ayı beklenirken gelecek zam oranı da merak ediliyor. Son olarak Vergi Uzmanı Muhammet Bayram gelecek zam hakkında canlı yayında konuştu ve "5 bin 500 TL’lik asgari ücretin üstüne en az yüzde 40’lık artış bekliyoruz. 5 bin 500 liralık asgari ücret 7 bin 500 lira seviyesine gelir. Yüzde 35 artış olursa 7 bin 425 seviyesine gelir. Yüzde 30’luk artış olursa 7 bin 100 seviyesine gelir.” ifadelerini kullandı.