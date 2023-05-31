Yeni dönem öncesi son kabine toplantısı bugün yapılacak Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısı, yeni dönem öncesi yapılacak olan son toplantı olacak.

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28 Mayıs günü yapılan seçimlerin sonucuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden galip olan isim oldu.



Sonuçların ardından gözler milletvekili kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrilmişti.

Genel Kurul cuma günü toplanacak

YSK'nın 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreni tarihi de netleşti.

Buna göre, cuma günü saat 14'te Genel Kurul MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak.

Yeni kabine öncesi son toplantı

Milletvekilleri il ve isim sırası ile kürsüye gelerek yemin edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıklamadan önce son toplantı yapılacak.

Bugün yapılacak toplantının saati 15.30 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Normalde 15 günde bir düzenlenen kabine toplantısı, son olarak mart ayında yapılmıştı.

