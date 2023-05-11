HDP önünde eylem yapan ailelerin kararlı bekleyişi sürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

İHA

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 346’ncı gününde aralıksız sürüyor.

Oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Saadet Ödümlü, çocuğunu almadan HDP önünden bir yere ayrılmayacağını belirtti.

"Oğlum anneler gününde sürekli bana hediye alırdı, artık gel de bana hediyemi al"

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Ödümlü, “Oğlum 16 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırıldı. Oğlum daha küçücüktü. Oğlum lütfen, dön ailene, devletine teslim ol. Çocuğum kaçırıldığından bu yana hiçbir haber alamıyorum. Yusuf, orası senin yerin değil. Oğlum anneler gününde sürekli bana hediye alırdı. Artık gel de bana hediyemi al. Evladım gelene kadar nöbetime devam edeceğim. Dağda tek çocuğumuz kalmayana kadar HDP önünden ayrılmayacağız” dedi.