Yeni müjde yolda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı, cuma günü yeni bir müjde açıklayacağını belirtti. Bu gelişmenin hemen ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne?" soruları sorulmaya başlandı.

Cumurbaşkanı Erdoğan, cuma günü yeni bir müjdeli haberin duyurulacağını açıkladı.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleştirilmiş, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunmuştu.

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müjdesi ne? Erdoğan cuma günü ne açıklayacak? İşte ayrıntılar...

ERDOĞAN'IN YENİ MÜJDESİ NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız." dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karadaki çalışmalarını ise Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı’ndan sürdürüyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Beklentiler ise yeni müjdenin yeni bir doğalgaz rezervi olduğu yönünde..