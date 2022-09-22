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    Yeni yasama yılına hazırlanan CHP, İzmir'de kampa giriyor

    CHP'nin İzmir'de düzenlediği yeni yasama yılı öncesi hazırlık kampı bugün başlıyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğle saatlerinde Seferhisar'a gitmesi bekleniyor.
    • 22.09.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 12:47
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    Yeni yasama yılına hazırlanan CHP, İzmir'de kampa giriyor

    Partiler, yeni yasama yılı öncesi hazırlıklarını yapıyor.

    Ana muhalefet partisi CHP de hazırlıklar kapsamında İzmir Seferhisar'da bir kamp düzenledi.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık yapacağı kamp bugün başlayacak. Kılıçdaroğlu'nun öğle saatlerinde ilçede olması beklenirken, akşam yemeğinde partililerle birlikte olacağı açıklandı.

    Basına kapalı gerçekleşecek

    Yarın sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunması, basına kapalı gerçekleşen programda ise çeşitli sunumların yapılması planlanıyor.

    Programın üçüncü günü olan cumartesi günü, çeşitli sunumlar ve istişarelerin ardından Kılıçdaroğlu bir değerlendirmede bulunacak.

    Yeni yasama yılına hazırlanan CHP, İzmir de kampa giriyor #1

    Ülke gündemi değerlendirilecek

    Partililer, 25 Eylül Pazar günü saat 10.00’da otelden çıkış yapacak. CHP heyeti, kampta ülke gündemindeki konuları değerlendirecek.

    Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin sunumların yapılacağı kampta görüş ve öneri ile değerlendirmeler de gerçekleşecek.

    Ödül törenine katılacak

    CHP Lideri, cumartesi akşamı 20.00’de Agora Antik Kent’te düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün törene katılacak.


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