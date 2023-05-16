Yeniden Refat Partisi'nin en çok oy aldığı iller

ensonhaber.com
Yeniden Refah Partisi (YRP), seçimlerde ilk kez halkın karşısına çıktı.
Cumhur İttifakı'na katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen parti, büyük bir sürprize imza attı.
Bir buçuk milyondan fazla oy olan parti, Meclis'e 5 milletvekili sokmayı başardı.
5 vekil Meclis'e gidiyor
Milletvekili seçilenler arasında yer alan Genel Başkan Fatih Erbakan, Konya'dan 1, Kocaeli'den 1, İstanbul’dan da 3 vekil çıkardıklarını açıkladı.
4 yıl önce kurulan partinin başarısı özellikle muhalefet kanadını şaşırtırken, YRP'ye en çok oy veren iller dikkat çekti.
İstanbul: 338.130
Ankara: 105.911
Kocaeli: 80.612
Bursa: 77.500
Konya: 74.135
Gaziantep: 47.685
Malatya: 40.551
Samsun: 36.527
Sakarya: 35.977
Kahramanmaraş: 35.052
Kayseri: 32.956
Şanlıurfa: 28.983
Kütahya: 28.095
İzmir: 28.051