Yeniden sallandı! Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Asrın felaketinden önemli ölçüde etkilenen kentte, saat 11.36'da derinliği 7.8 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkezi olarak Kırıkhan ilçesini işaret etti.

ensonhaber.com Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor. Yaşanan zorlu süreçte, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar hızlıca sarıldı. Enkaza dönen kentler bu süreçte yeniden ayaklandırıldı. Öte yandan bölgede yaşamlarını sürdüren vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılandı. 11 ilde hissedilir düzeyde artçılar ise devam ediyor. Hatay sallandı Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu. Bu kez depremin merkezi, afette büyük yıkımlara uğrayan Hatay oldu. AFAD, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Afetin derinliği ise 7.8 kilometre olarak açıklandı. Depremin merkez üssü olarak Kırıkhan ilçesini işaret edildi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır" Son olarak AFAD'dan gelen açıklamada, şöyle denildi: Hatay ilimiz Kırıkhan ilçesinde saat 11:36'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.