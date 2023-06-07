Yer altı kaynaklı keşfediliyor! Günlük petrol üretimi 70 bin varili geçti Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı için attığı adım hakkında bilgilendirmede bulundu. TPAO, 2023 sonu hedefi olan günlük 90 bin varil petrol üretimine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

ensonhaber.com Türkiye, son 20 yılda birçok alanda gelişmelere imza attı. Savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar adeta göğüs kabartıyor. Yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmalar devam ederken, özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir başarı elde edildi. Bu kapsamda yer altı kaynakları keşfedilmeye başlandı. Enerjide dışa bağımlılık sona eriyor Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin ardından bir müjde daha geldi. Terörden temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde petrol rezervi bulundu. Böylelikle Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu. Hedefe doğru adım adım 2023'in sonunda hedef günlük 90 bin varil petrol üretmek. Konuya ilişkin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda katedilen yolu ve hedefe doğru emin adımlarla ilerlendiğini açıkladı. Son 32 yılın günlük üretim seviyesi aşıldı Yeni keşiflerle birlikte günlük petrol üretiminin 70 bin 76 varile ulaştığı kaydedildi. TPAO, "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık." ifadeleri kullanıldı.