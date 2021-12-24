Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın onayından geçen TURKOVAC, üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ulaştırıldı. İlk sevkiyat ise Ankara'ya yapıldı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ürettiği yerli aşı TURKOVAC, çalışmaların ardından kullanıma hazır hale geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen yerli aşı, çarşamba günü acil kullanım onayını aldı.

Geçtiğimiz gün aşının tanıtımını da yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların depolara gönderilmek üzere yola çıktığını açıkladı.

YERLİ AŞILAR DEPOLARA ULAŞTI

Acil kullanım onayı alan ve seri üretimi başlayan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın, Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyat gerçekleşti.

Yerli aşı TURKOVAC depolara ulaştı

150 BİN TURKOVAC SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİ

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı olan 150 bin TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.