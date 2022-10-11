Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman satışa çıkacak? Bakan Varank açıkladı!

Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman satışa çıkacak? Bakan Varank açıkladı!

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Bakan Varank’dan heyecanlandıran haber geldi. TOGG fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar…

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecan dolu bekleyiş içerisinde.

TOGG’un geliştirdiği bu aracın, 29 Ekim 2022’de ilk fabrikasının açılacağı ve ilk otomobilin banttan ineceği duyurulmuştu.

TOGG'un C-Suv modeli ise 29 Ekim'de seri üretim başlayacak. Diğer yandan araçla ilgili sürüş ve deneyim testleri devam ediyor.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise fiyatı oldu.

Vatandaşlar yeni gelişmelerden sonra “TOGG fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman satışa çıkacak?” sorularını sormaya başladı.

Bursa Gemlik’teki kurulumu devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOGG’un fiyatıyla ilgili açıklama yaptı.

TOGG fiyatı ne kadar olacak?

Bakan Varank, otomobilin fiyatıyla ilgili "Rakiplerine göre çok ucuz olacak. Daha az bakım masrafı olacak." açıklamasını yaptı.

TOGG ne zaman satışa çıkacak?

29 Ekim’de seri üretimin başlayacağını belirten Bakan Varank, "Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak" dedi.