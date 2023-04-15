Yerli otomobil Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı Sincan'da yaşanan trafik kazası kayıtlara ilk Togg trafik kazası olarak geçti.

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Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olan Togg yollara çıktı. Kura çekimiyle 20 bin kişi aracı almaya hak kazandı.

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan yerli otomobil, bakanlıklara da makam aracı olarak teslim edildi.

Araçlarını teslim alan bakanlar, farklı şehirlerde yerli otomobili vatandaşla buluşturdu.

Artık her ilin sokaklarında görmeye başladığımız araçların ilk kazası da yaşandı.

İlk kaza Ankara'da

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yerli otomobile arkadan çarptı.

Yaşanan kazada yaralanan olmazken, yerli araç hasar gördü.

İsmi açıklanmayan talihsiz sürücü yerli otomobile çarparak tarihe geçti.