Yerli otomobilde kullanılacak toprak Malatya’dan çıktı

Yerli otomobilde kullanılacak nadir toprak elementlerinin, Malatya'nın Kuluncak ilçesinde de bulunduğunun açıklanmasının ardından kentte sevinç yaşandı.

Türkiye'nin gururu yerli otomobil için altyapı çalışmaları tamamlandı, geçtiğimiz hafta sonu da fabrikasının temeli Bursa'da atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreni, Türkiye'de olduğu kadar Avrupa basınında da büyük ses getirdi.

2022 yılında ilk aracın banttan indirilmesiyle birlikte 5 farklı modelden 2030 yılına kadar 1 milyon adet üretilmesi beklenen yer otomobilin, ana elementi olan toprak ise Malatya'dan çıktı.

BAKAN AÇIKLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Türkiye'de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) kontrolünde gerçekleşen aramalarda Malatya'nın Kuluncak ilçesinde nadir toprak elementlerinde (NTE) yeni bir yatağın ortaya çıkarıldığını açıklaması, 1 milyon nüfuslu kentte heyecan yarattı.

DUYAN İNANAMADI

Son dönemlerde çeşitli maden şirketlerinin MTA koordinesinde sondaj çalışması yürüttüğü Kuluncak ilçesinde, yerli otomobil yapımında da kullanılacak olan elementlerin bulunması kentte sevinçle karşılandı.

Vatandaşlar, yerli otomobile Malatya'dan katkıda bulunulacağı haberine, çok sevindiklerini ifade etti.