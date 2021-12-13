Yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfek üretime hazır

Kalifikasyon testlerini başarıyla geçerek seri üretime hazır hale gelen yerli ve milli makineli tüfek KMG556'nın ihracatı için 20 ülkeyle görüşülüyor.

Koronavirüs salgınının ağır şartlarına rağmen savunma sanayii alanında yatırımlarına hız kesmeyen Türkiye, adeta göz dolduruyor.

Birçok alanda yapmış olduğu büyük atılımların ardından, dünya gündeminde adından söz ettirmeye devam ettiren Türkiye'nin, yerli ve milli imkanlarla yaptığı yatırımlar gururlandırmaya devam ediyor.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLEN MAKİNELİ TÜFEK ÜRETİME HAZIR

Son olarak milli imkanlarla üretilen 5,56 milimetre mühimmatla dakikada 750-950 atış yapma kabiliyetine sahip makineli tüfek KMG556, kalifikasyon testlerini geçerek seri üretime hazır hale geldi.

İHRACAT İÇİN 20 ÜLKEYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Yetkilikler, makineli tüfeğin tasarımı ve kalifiye edilmesi için yaklaşık 2 yıllık bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

KMG556'nın kalifikasyon testlerinin bir ay gibi zorlu bir süreç sonunda tamamlandığı aktarılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve jandarmaya vermek için haber beklendiği bildirildi.

Ayrıca üretilen makineli tüfeği dünya piyasasına da çıkarmanın hedeflendiği vurgulanarak 3,5 yılda 12 çeşit ürün üretildiği ve ağustos ayından sonra 20'den fazla ülke ile görüşmelere başlandığının altı çizildi.