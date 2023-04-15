HDP'liler terörist başı Öcalan lehine slogan attı! Polis müdahale etti... Mardin'de HDP'li grup Öcalan lehine sloganlar atarken polis ekipleri su ve biber gazı ile kalabalığı dağıttı.

ensonhaber.com

Muhalefet destekçisi, PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'de teröre yönelik eylemler devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yeşil Sol Parti seçim bürosu açılışı yapıldı.

Açılışa Parti Sözcüsü İbrahim Akın, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Yeşil Sol Parti'nin Mardin milletvekili adayları ile görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk katıldı.

Öcalan lehine slogan attılar

HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, açılışta Kürtçe yaptığı konuşmasında, Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununu çözeceğini söyledi.

Bu esnada parti üyeleri PKK lehine sloganlar atıp, eli kanlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürük çağrısı yaptı.

Ekipler müdahale etti

Provokasyonlar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler, kalabalığı dağıtmak için su ve biber gazı ile müdahale etti.

Bir diğer yandan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün biber gazından etkilendiği, ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Müdahalenin ardından grup dağıldı.