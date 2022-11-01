Yeşilçam'ın duayeni Hulusi Kentmen Google'da doodle oldu

Yeşilçam'ın duayen isimlerinden biri olan Hulusi Kentmen 1 Kasım 2022'de Google'da doodle oldu. Google kullanıcıları Kentmen'i karşılarında görünce merak etti. İşte Hulusi Kentmen hakkında bilgiler...

Arama motoru Google'a girdiğimizde ana sayfa kısmında olan logonun sanatsal ve dikkat çekici tasarım çalışmaları, son zamanlarda kullancılara daha sık sunulmaya başlandı.

Google'ın değişime uğrayıp esprili dille sanatsal çalışmalara dönüşmesi ve bunu kullanıcılara sunması ise doodle anlamına geliyor.

Google özel günleri ve tarihteki önemli olayları doodle yapma geleneğini sürdürüyor. Birkaç gün önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak amacıyla doodle hazırlarken bugün ise Yeşilçam’ın efsaneleşmiş ismi Hulusi Kentmen‘i anıldı.

Kullanıcılar, arama motoruna girince usta oyuncu Kentmen ile karşılaştıklarında büyük şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerinde merak edenler, usta oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.

Hulusi Kentmen Kimdir

Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912’de, Bulgaristan'nın Tirnova şehrinde doğdu. Kentte yaşanan göçler sırasında ailesi, Türkiye’ye gelme kararı aldı ve Kocaeli'ye yerleşti.

İzmit Körfezi’nde yaşamaya başlayan Hulusi, şen şakrak, sokaklarda koşturan, oyunbaz bir çocukluk dönemi geçirdi. İlkokul eğitimiyle beraber okulun tiyatro salonunda sahne tozunu aldı. Oyunculuk, damarlarına işte buralarda işledi.

Hulusi Kentmen aslında askerdi

Deniz Astsubay Okulu’ndan mezun oldu ve bir gün emekli olup da sanat yapana kadar Türk Deniz Kuvvetleri’nde astsubay olarak çalıştı.

Eğlenceli, doludizgin bir çocukluk geçiren Kentmen, yetişkinliğini askeriyenin disiplini altında geçirdi.

İçinde var olan oyunculuk ateşini söndüremeyen Hulusi, 1961’de subaylık mesleğini sonlandırdı.

Subaylık yaptığı süreç boyunca mesleğinin hakkını vermişti, çizgisini asla bozmayan ve saygılı ve disiplinliydi. Askeriye de üstleri, askerlik mesleği boyunca sanatla ilgilenmesini hoşgörü ile karşıladı ve beyaz perdeye atıldı.

Hulusi Kentmen'i tanımamızı sağlayan ve sinemaya tanıtan isim, "Burhan Tepsi" oldu. Profesyonel anlamda ilk sinema filmi, 1942’de oynadığı “Sürtük” adlı film oldu. Hemen ardından ilk filmden sonra; 1948’de “İstiklal Madalyası", 1949’da “Şehitler Kalesi”, 1950’de “Estergon Kalesi”, “Züfikar’ın Gölgesinde”, 1951’de “Barbaros Hayrettin Paşa” adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Usta oyuncu 1993'te hayatını kaybetti

Pos bıyıkları ve sert görünümünün altında yufka bir yürek taşıyan o tonton dedemiz Hulusi Kentmen, Türk sinemasında yerini almış usta oyuncu olarak Yeşilçam'da yerini aldı ve 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.