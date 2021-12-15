Yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine Zehir Operasyonu

Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda, 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Yeni yıla kısa bir süre kala sahte içkiler piyasaya sürülmeye başladı.

Metil alkol ile üretilen sahte içkiler daha şimdiden birçok ilde can kayıplarına neden oldu.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Antalya gibi illerde sahte içki nedeniyle şimdiye kadar toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

Yeni yıla aylar kala operasyonlarını başlatan güvenlik güçleri, yılbaşına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

TÜRKİYE GENELİNDE ZEHİR OPERASYONU

Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde Zehir Operasyonu başlattı.

Operasyonda; yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adreste arama yapıldı. 60 şüpheli şahıs hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı kararı verildi.

31 BİN LİTRE KAÇAK İÇKİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 adet sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.Operasyon ile ilgili çalışmalar devam ediyor.



