Yılbaşından bu yana 73 bine yakın göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu yıl içinde sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının, 72 bin 578 olduğunu açıkladı. 2016’dan bu yana bu sayı 2 milyon 660 bin 903 oldu.

Türkiye’nin kaçak göçle mücadelesi aralıksız sürüyor…

Bu kapsamda sınır güvenliği en üst seviyede tutuluyor ve kaçak göçmenlerin girişi engelleniyor.

2022 yılında doğu ve güney sınırlardan olmak üzere 197 bin 482 kaçak göçmenin Türkiye’ye girişi engellenirken, 2016 yılından bu yana bu sayı 2 milyon 660 bin 903 oldu.

Geçen yıla oranla arttı

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerimizce kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırılmıştır. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; yakalanan mükerrerlikten arındırılmış kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı döneminde 73 bin 406 olarak kayıtlara geçerken, bu yıl yüzde 106 artışla 151 bin 563 olarak gerçekleşmiştir.” denildi.

Yılbaşından bu yana 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Yasa dışı yollardan giriş yapanların sınır dışı işlemleri devam ederken; Türkiye, Avrupa ortalamasının çok üzerinde başarılı geri göndermeler gerçekleştirdi.

DHA'da yer alan açıklamanın devamında “Tüm uyruklarla birlikte ağustos ayının ilk 20 gününde 10 bin 13, yılbaşından bu yana ise 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 142 artmıştır.





Avrupa’ya geçenlerin sayısı 720 bine yaklaştı

Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 140, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 78 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 198 artmıştır. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 398 bin 87'ye ulaşmıştır. 2016 yılından bugüne kadar Avrupa'ya geçen yabancı sayısı da 718 bin 586 olarak kayıtlara geçmiştir.” ifadelerine yer verildi.