Yılın ilk fideleri seralardan tezgahlara taşındı Şubat ayında seralarda ekilen tohumlar ilkbaharın gelmesiyle birlikte yetişmeye başladı ve sezonun ilk fideleri seralardan çıkartılıp satışa sunuldu.

İHA

Baharın gelmesiyle sebze ve meyve fideleri pazarda satışa sunuldu.

Kendi sebze fidesini yetiştiremeyen çiftçiler, fide ihtiyacını pazardan karşılıyor.

Erzincan’da yükselen sebze fiyatları, kendi sebzesini üretmek isteyen vatandaşların fideye olan talebini artırdı.

Evlerindeki büyük saksılarda ya da bahçesinde kendi sebzesini yetiştirmek isteyenler fide satıcılarının yolunu tuttu.

Birçok ürün tezgahta

Fide satıcıları, ekseriya yerli olmak üzere domates, biber, fasulye, patlıcan, reyhan, çilek gibi sebze ve meyvelerin fidelerini vatandaşların beğenisine sundu.

En çok satılan fidelerin başında ise domates, biber, patlıcan geliyor.

Çiftçiler demet demet alıyor

Çiftçiler, bağ ve bahçelerine dikeceği sebze fidanlarından demet demet alıyor.

"Geçen sene olduğu gibi çok cüzi miktarda zam yaptık"

Buğday Meydanı’nda sezonun ilk fidelerini satmaya başlayan Kadir Albayrak yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Sezonumuzu açtık, halkımızı bekliyoruz. Her şeye rağmen devletimizin yanındayız, fırsatçılık yapmadık. Geçen sene olduğu gibi çok cüzi miktarda zam yaptık. Gelemeyenler için aracımız var kapıya teslim edebiliriz. Şu an bir biberin kilosu 50 lira, fide alan kişi konservesini yaparak bir kışı geçirebilir. Herkesi bekliyoruz.

"Vatandaşa biraz pahalı gelebilir ama sebze fiyatlarına nazaran çok uyguna veriyoruz"

Fide satıcısı Doğan Sayın ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu: