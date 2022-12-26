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    Yılın son kabine toplantısı bugün yapılacak

    Yılın son kabine toplantısı bugün yapılacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanarak, 2022 yılındaki son toplantısını gerçekleştirecek.
    • 26.12.2022 - 05:07
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 05:09
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    2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısı bugün yapılacak.

    Son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

    EYT ön planda

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak.

    Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

    Yılın son kabine toplantısı bugün yapılacak #1

    Karadeniz gazı

    Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde paylaşacak

    AA'nın haberine göre Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

    Ekonomi, dış politika, terörle mücadele

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

    Yılın son kabine toplantısı bugün yapılacak #2


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