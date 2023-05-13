Yılmaz Özdil'in CHP'ye eleştirileri: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç ederler CHP'nin izlediği yolu sert biçimde eleştiren Özdil, "Bu nasıl Atatürk partisi ya?" diye sordu. Milletvekili adaylıklarında şehir tercihleri de aynı gazetecinin eleştirdiği konulardan biri oldu.

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14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi CHP'ye yöneltilen bir eleştiri yeniden konuşuluyor.

Partinin izlediği politikalar, CHP'ye yakın gazeteciler tarafından zaman zaman gündeme getiriliyor. O gazetecilerden biri Yılmaz Özdil.

CHP'yi topa tuttu

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gazeteci yazar Özdil'in bu konuya ilişkin bir konuşması tekrar gündeme geldi.

Atatürkçü olanların partiden uzaklaştırıldığını belirten Özdil, toplumda karşılığı olanlara artık yer verilmediğine dair sitemde bulundu.

"Mustafa Kemal gelse ihraç edecekler, böyle parti olur mu"

Konuya ilişkin Özdil, şunları söyledi:

Varlığından onur duyduğumuz, Cumhuriyet'in temel niteliklerine sahip çıkan, Kuva-yı Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler partiden.



Nasıl olacak kardeşim? Adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi ya? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?

"Bunu söylüyorum, hep bana kızıyorlar"

CHP'nin, milletvekili adaylarını gösterirken farklı memleketten olanları farklı şehirler için tercih etmesi de Yılmaz Özdil'in gündemindeydi: